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08:18, 17 октября 2022Бывший СССР

В Сумской области взорвался объект критической инфраструктуры

Глава Сумской области Украины заявил, что в регионе взорван важный объект инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Роменском районе Сумской области Украины произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Украины Дмитрия Живицкого.

«В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры», — сообщил чиновник. При этом детали произошедшего пока неизвестны.

Ранее стало известно о воздушных ударах по Киеву утром 17 октября. «Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!», — заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Василий Мека
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