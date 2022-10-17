В Сумской области взорвался объект критической инфраструктуры

Глава Сумской области Украины заявил, что в регионе взорван важный объект инфраструктуры

В Роменском районе Сумской области Украины произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Украины Дмитрия Живицкого.

«В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры», — сообщил чиновник. При этом детали произошедшего пока неизвестны.

Ранее стало известно о воздушных ударах по Киеву утром 17 октября. «Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!», — заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.