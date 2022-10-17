Мишустин: семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года

Правительство России продлило действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, пишет ТАСС.

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», — заявил глава кабмина. По словам Мишустина, льготными условиями смогут воспользоваться граждане, у которых родится ребенок до конца 2023 года.

Премьер-министр напомнил, что эта льготная программа реализуется в стране уже более четырех лет. С середины 2020 года подобными условиями могут воспользоваться не только семьи с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года — такие семьи могут взять кредит по ставке до 6 процентов годовых для покупки или строительства жилья.

По прогнозам Мишустина, в 2023 году получить кредит по этой льготной программе смогут более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи достигнет около одного триллиона рублей.

В 2021 году российское правительство продлило действие семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года. Лимит средств на выдачу льготной ипотеки семьям при этом был увеличен более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.