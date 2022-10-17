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15:52, 17 октября 2022Среда обитания

В российском регионе министра уволили за разгильдяйство

Главу Минстроя Кировской области отправили в отставку за разгильдяйство
Игорь Селезнев

Игорь Селезнев. Фото: ГТРК Вятка

Министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Селезнева отправили в отставку с пометкой «за разгильдяйство». Об увольнении главы ведомства сообщил губернатор российского региона Александр Соколов, пишет РИА Новости.

По словам главы Кировской области, из-за Селезнева регион рисковал лишиться выделенных из федерального бюджета 124 миллионов рублей. «Министр строительства, энергетики и ЖКХ Селезнев освобожден от занимаемой должности. Губернатор подчеркнул, что причиной отставки стали ошибки в работе, которые могли привести к возврату выделенных региону федеральных средств в бюджет страны», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Причина — разгильдяйство. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс, в результате нам удалось отстоять 100 миллионов. Но 24 миллиона область потеряла. Поэтому Игорь Николаевич написал заявление об отставке», — пояснил Соколов. Исполняющим обязанности министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области назначили Владимира Климентовского.

Ранее блогер Илья Варламов предложил не позориться и уволиться мэру Нижневартовска, который представил нереалистичную иллюстрацию к плану развития города до 2070 года. На картинке были изображены небоскребы и эстакады в лугах, огромные грибы на склоне, водопад и летящий самолет-кукурузник. По словам Варламова, подобными города будущего представляли советские архитекторы-футуристы, и мэр Нижневартовска сильно отстал от современных тенденций.

Нина Ташевская
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