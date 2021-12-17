Известный блогер предложил мэру российского города не позориться и уволиться

Известный блогер Илья Варламов посчитал иллюстрацию к плану развития Нижневартовска до 2070 года устаревшей и предложил мэру уволиться, чтобы российский город не выглядел позорно. Так отреагировал урбанист на стратегию региональных властей в беседе с «Газетой.Ru».

На картинке к презентации по развитию города в ближайшие несколько десятилетий изображены небоскребы и эстакады в лугах, огромные грибы на склоне, водопад и летящий самолет-кукурузник. По словам Варламова, подобными города будущего представляли советские архитекторы-футуристы, и мэр Нижневартовска сильно отстал от современных тенденций.

«Он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Господин мэр предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил блогер.

Варламов отметил, что города сейчас развиваются по другим принципам, одним из главных считается решение проблем с загрязнением атмосферы. «Лично мне хотелось бы увидеть, как этот мэр решит те проблемы с экологией, проблемы с безопасной средой и, самое главное, проблемы сурового климата, которые там есть», — пояснил урбанист.

Блогер добавил, что нереальная и устаревшая картинка с будущим Нижневартовска отражает компетенцию мэра Дмитрия Кощенко. Варламов предложил главе города написать заявление об отставке — так, по мнению блогера, у Нижневартовска появится шанс спустя 50 лет не выглядеть столь позорно.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил губернатору ХМАО Наталье Комаровой план развития города к 2070 году. В качестве заставки к презентации глава выбрал футуристичную картинку с подписью Green City — таким он представил образ города через полвека. Однако в пресс-службе администрации заявили, что изображение не является проектом для реализации.

Ранее Илья Варламов предрек катастрофу Иркутску. Блогера возмутила инициатива губернатора Иркутской области, который поручил провести экспертизу всех объектов культурного наследия в регионе до 2030 года. Урбанист усомнился в уровне надежности и профессионализма такой экспертизы, так как посчитал нереальным обследовать 500-600 зданий в год.