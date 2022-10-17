Росгвардейцы поставили в боевой строй трофейный танк

Спецназ Росгвардии захватил танк Т-72 ВСУ, отремонтировал и поставил его в боевой строй

Спецназ Росгвардии отремонтировал трофейный танк T-72 и поставил его в боевой строй. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы захватили на территории воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) танк. Росгвардейцы заменили на нем катки, устранили недочеты и стали использовать для поддержки подразделений ведомства.

Отмечается, что экипаж для бронемашины подбирали из военнослужащих Росгвардии, проходивших воинскую службу в танковых войсках. Сейчас танк уже приступил к выполнению боевых задач.

Раннее стало известно, что в Херсонской области сотрудники Росгвардии пресекли преступную деятельность пособника ВСУ, который передавал сведения о российской армии.