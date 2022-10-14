Росгвардейцы выявили пособника ВСУ в Херсонской области

Росгвардия задержала пособника ВСУ в Херсонской области за передачу сведений о ВС РФ

В Херсонской области сотрудники Росгвардии пресекли преступную деятельность пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передавал сведения о российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина, оказавшийся местным жителем, был выявлен в ходе специальных мероприятий. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области для передачи украинской разведке через специальный чат в Telegram. Росгвардия представила «Ленте.ру» видео с признанием подозреваемого.

На кадрах мужчина говорит, что передавал информацию бесплатно. По его словам, он осознал, что ошибался в своих взглядах под влиянием украинской пропаганды. Задержанный отметил, что мирное население уже проголосовало за присоединение к России и устало от военных действий.