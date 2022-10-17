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09:30, 17 октября 2022Забота о себе

Мать приняла симптомы опасной болезни за простуду и чуть не потеряла сына

В Великобритании мать приняла симптомы опасной болезни за простуду и чуть не потеряла сына

Фото: Taisiia Shestopal / Unsplash

В Великобритании мать чуть не потеряла сына из-за того, что приняла симптомы опасной болезни за обычную простуду. Об этом сообщает Metro.

22-летняя Хлоя Ходжкинсон рассказала, что ее старшая дочь, годовалая Алексис, простудилась. У нее был кашель, насморк и общее недомогание. Вскоре схожие симптомы появились и у младшего ребенка британки, 11-дневнего Джошуа, и она решила, что тот заразился от сестры.

Состояние самой Ходжкинсон тоже оставляло желать лучшего: у нее на ноге появился абсцесс, и она вместе с мужем и Джошуа отправилась на прием к хирургу. Когда женщина вышла из кабинета, ее супруг заметил, что их сын посинел. Испугавшись за его жизнь, Хлоя бросилась к врачу с просьбой о помощи. Врач сразу же начал делать новорожденному искусственное дыхание, а сотрудники клиники вызвали скорую помощь.

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Когда мальчик пришел в себя, его отвезли в отделение интенсивной терапии другой больницы, сделали томографию мозга, рентген, сканирование сердца и поясничную пункцию. У Джошуа диагностировали сепсис и назначили ему лечение антибиотиками под присмотром медиков. Через неделю его выписали из больницы, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

«Страшно подумать, что было бы, если бы в тот момент мы не оказались на приеме у врача. Я так благодарна, что в моей жизни есть мой щекастый малыш, у которого впереди целая жизнь», — заключила Ходжкинсон.

Ранее сообщалось, что жительница бразильского города Дорадус, штат Мату-Гросу-ду-Сул, скончалась от инфекции мозга после пирсинга. 20-летняя Андрессу Соуза сделала прокол губы в одном из салонов, что привело к заражению, сепсису и тяжелому поражению мозга.

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Евгения Черкасова
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