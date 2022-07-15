Женщина сделала пирсинг и умерла от инфекции мозга

The Mirror: 20-летняя Андрессу Соуза погибла от возникшего из-за пирсинга сепсиса

Жительница бразильского города Дорадус, штат Мату-Гросу-ду-Сул, скончалась от инфекции мозга после пирсинга. Об этом сообщает The Mirror.

20-летняя Андрессу Соуза сделала прокол губы в одном из салонов, что привело к заражению, сепсису и тяжелому поражению мозга. Женщина госпитализировали, она 24 дня провела в реанимации и умерла. Врачи сообщили, что инфекция поразила 37 процентов мозга погибшей бразильянки. Даже если бы она выжила, то осталась бы в вегетативном состоянии.

47-летняя мать женщины Мария Апаресида де Сильва Оливейра рассказала, что инфекция попала в кровоток и добралась до мозга. Рот Соузы сильно воспалился, что она не могла пошевелить губами из-за возникшей опухоли. «Рот был таким распухшим, что невозможно было вытащить штангу», — подчеркнула она.

Мать также рассказала, что покойная заплатила за пирсинг 58 бразильских реалов (631 рубль). Женщина не знает, была ли у салона, куда обратилась ее дочь, лицензия на проведение подобных процедур. У Соузы остались муж и трехлетний сын.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс 15-летняя девочка сделала себе пирсинг брови и умерла из-за остановки сердца от попавшей в организм инфекции. По словам врачей, если бы девочке удалось выжить, она могла потерять зрение.