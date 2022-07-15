Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина сделала пирсинг и умерла от инфекции мозга

The Mirror: 20-летняя Андрессу Соуза погибла от возникшего из-за пирсинга сепсиса

Фото: Shutterstock

Жительница бразильского города Дорадус, штат Мату-Гросу-ду-Сул, скончалась от инфекции мозга после пирсинга. Об этом сообщает The Mirror.

20-летняя Андрессу Соуза сделала прокол губы в одном из салонов, что привело к заражению, сепсису и тяжелому поражению мозга. Женщина госпитализировали, она 24 дня провела в реанимации и умерла. Врачи сообщили, что инфекция поразила 37 процентов мозга погибшей бразильянки. Даже если бы она выжила, то осталась бы в вегетативном состоянии.

47-летняя мать женщины Мария Апаресида де Сильва Оливейра рассказала, что инфекция попала в кровоток и добралась до мозга. Рот Соузы сильно воспалился, что она не могла пошевелить губами из-за возникшей опухоли. «Рот был таким распухшим, что невозможно было вытащить штангу», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

Мать также рассказала, что покойная заплатила за пирсинг 58 бразильских реалов (631 рубль). Женщина не знает, была ли у салона, куда обратилась ее дочь, лицензия на проведение подобных процедур. У Соузы остались муж и трехлетний сын.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс 15-летняя девочка сделала себе пирсинг брови и умерла из-за остановки сердца от попавшей в организм инфекции. По словам врачей, если бы девочке удалось выжить, она могла потерять зрение.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минфин США ослабил санкции против России
Молдавия получила заверения от России об отсутствии угроз
Стало известно о планах России создать свой эталонный сорт нефти
Большое Соленое озеро обмелело и превратилось в источник токсичных бурь
Женщина сделала пирсинг и умерла от инфекции мозга
Moody's объявило о дефолте Белоруссии
Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год
Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год
Академик рассказал о сгоревшем при обстреле Белого дома в 1993 году законе о ВИЧ
Стало известно о рекордной утечке данных клиентов СДЭК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.