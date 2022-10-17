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20:05, 17 октября 2022Культура

Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации армии

Актер Смольянинов заявил, что обвинения в дискредитации армии не вызывают у него эмоций

Фото: Артур Смольянинов / РИА Новости

Актер Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии. Об этом сообщает Meduza (признано в России СМИ-иноагентом).

Артист заявил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». «Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — сказал актер.

Ранее в понедельник стало известно, что на Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время Артур Смольянинов находится не в России.

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Евгений Шульгин
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