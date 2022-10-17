Войска Союзного государства приступили к защите формирования

МО Белоруссии: региональные войска приступили к задачам по защите Союзного государства

Войска Союзного государства приступили к выполнению задач по защите формирования, анонсировал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова приводит БЕЛТА.

«Сама региональная группировка войск (РГВ) и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские», — сказал он.

По его словам, с момента создания Союзного государства были отработаны различные варианты развертывания и применения РГВ. Он уточнил, что группировка апробировала одновременное развертывание всех сил в случае очевидной угроза, а также поэтапное развертывание сил в зависимости от условий обстановки.

«Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы», — подытожил глава ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты. В Минобороны республики объяснили, что такие шаги предприняты с целью недопущения провокаций.