Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 17 октября 2022Бывший СССР

Войска Союзного государства приступили к защите формирования

МО Белоруссии: региональные войска приступили к задачам по защите Союзного государства

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Войска Союзного государства приступили к выполнению задач по защите формирования, анонсировал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова приводит БЕЛТА.

«Сама региональная группировка войск (РГВ) и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские», — сказал он.

По его словам, с момента создания Союзного государства были отработаны различные варианты развертывания и применения РГВ. Он уточнил, что группировка апробировала одновременное развертывание всех сил в случае очевидной угроза, а также поэтапное развертывание сил в зависимости от условий обстановки.

«Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы», — подытожил глава ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты. В Минобороны республики объяснили, что такие шаги предприняты с целью недопущения провокаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели обмен пленными
Российские следователи заинтересовались воюющими на стороне ВСУ французами
На Украине отказались придерживаться нейтрального статуса
Власти раскрыли потери ВСУ за последние полтора месяца на херсонском направлении
Звезда «Аншлага» пожаловался на «проклятый глянец»
Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию
Глава «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
Венгрия не оценила идею тренировочной миссии ЕС для украинских военных
Военный эксперт оценил планы Киева по созданию «достающего до Москвы» БПЛА
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.