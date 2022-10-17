В Белоруссии военные взяли под охрану мосты и железную дорогу

ВС Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты и переезды на границе

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты и переезды с целью недопущения провокаций. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Сообщается, что военные оборудовали у объектов позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

«Основная цель мероприятий по усилению государственной границы — обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.