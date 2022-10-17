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10:47, 17 октября 2022Мир

Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России

Аналитик Асафов допустил присоединение Сербии к санкциям против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Сербия присоединится к санкциям против России в случае, если взамен стране предложат некую финансовую поддержку. Тем не менее, возможно, эта проблема скоро утратит свою актуальность ввиду того, что Сербия не является центром внимания и находится на европейской периферии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Об этом в понедельник, 17 октября, написал «Коммерсантъ».

«Мы видим, что у Запада есть инструменты для того, чтобы принудить практически любую страну действовать в антироссийском ключе, — сказал Асафов. — И даже те страны, которые считаются партнерами России по ряду вопросов, подвержены такому давлению. Впрочем, я не думаю, что это одномоментный вопрос: Сербии давно угрожали за сотрудничество с нашей страной, еще до начала последних событий».

Впрочем, если этот момент станет принципиальным, Сербию додавят. Вопрос только в том, когда именно это случится

Александр Асафовполитический аналитик

Аналитик добавил, что, возможно, данная тема скоро утратит актуальность: Сербия находится на европейской периферии и никогда не являлась центром внимания.

«С другой стороны, если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз, на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет», — заключил Асафов.

Напомним, после отказа поддержать санкции против России Сербия подверглась критике со стороны Евросоюза. От страны требуют признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям.

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Наталия Белова
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