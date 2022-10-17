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08:52, 17 октября 2022Мир

Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России

«Ъ»: Сербия под давлением ЕС склонилась к европейскому выбору по санкциям против России
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет «Коммерсантъ».

Как пишет газета, Сербия оказалась под таким давлением после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Белградом, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности внешней политики республики с политикой ЕС — за последние два года она упала с 64 до 45 процентов. При этом Сербия остается единственным кандидатом в ЕС, который не присоединился к антироссийским санкциям.

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Европейский выбор

Издание отмечает, что жесткие требования Запада возымели действие и склонили Сербию к европейскому выбору. На прошлой неделе она поддержала антироссийскую резолюцию ООН, осуждающую Москву за проведение референдумов и вхождение в ее состав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с тем изменилась и риторика сербских властей.

У меня нет никакой дилеммы относительно сербской позиции. Место Сербии — в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС... Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать

Зорана МихайловичВице-премьер и министр энергетики Сербии

Михайлович пояснила, что решение по санкциям против России примет новое правительство Сербии, которое должно быть сформировано до конца октября.

Спустя несколько дней Михайлович продолжила тему, фактически подтвердив, что ее заявление относительно России не было случайным. «Россия ведет не освободительную, а захватническую войну. В такой ситуации мы должны иметь ясную позицию и определить свое место на будущие сто лет»,— заявила она.

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Позиция Вучича

Не исключил введения антироссийских санкций и президент Сербии Александр Вучич.

Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность

Александр ВучичПрезидент Сербии

Ранее подобных заявлений сербский лидер не делал. 8 октября он обещал не вводить санкции в отношении России, пока эти меры не станут вынужденными. Он отметил, что сербские чиновники пока не пришли к консенсусу по этому вопросу. При этом Александр Вучич признал, что правительство страны может принять другое решение.

При этом источники издания обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи Вучича с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было «необычайно прохладным» и не содержало «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».

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Сербия и ЕС

После отказа поддержать санкции против России Сербия подверглась критике со стороны Евросоюза. От страны требуют признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям.

В ответ на критику глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что все это наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления Сербии в ЕС, пока она придерживается самостоятельной политики, даже невзирая на успехи республики, в частности, в экономической сфере.

Он также отметил, что ЕС не хочет видеть в своем составе Сербию. «Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны», — сказал глава МВД Сербии. Вулин подчеркнул, что чем раньше Белград признает, что Сербия не нужна ЕС и не относится к объединению, тем лучше.

Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии

Александр ВулинГлава МВД Сербии
Оружие России


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Марина Совина
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