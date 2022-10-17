От Сербии потребовали присоединиться к санкциям против России

«Ъ»: в Европарламенте потребовали от Сербии присоединиться к санкциям против России

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет «Коммерсантъ».

Требование прозвучало сразу после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности сербской внешней политики с политикой ЕС. При этом Сербия остается единственным кандидатом в ЕС, не присоединившимся к санкциям против России.

Отмечается, что жесткие требования Запада возымели действие. На прошлой неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и вхождение в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Изменилась и риторика сербских руководителей. Так, вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью сербскому Euronews заявила, что Белград должен согласовать свою политику с ЕС, а политика Москвы «практически захватническая, и это нельзя поддержать». Она пояснила, что решение по санкциям против России примет новое правительство Сербии, которое должно быть сформировано до конца октября.

При этом спустя несколько дней Михайлович продолжила тему, фактически подтвердив в интервью сербскому TV Prva, что ее заявление по России не было случайным. «Россия ведет не освободительную, а захватническую войну. В такой ситуации мы должны иметь ясную позицию и определить свое место на будущие сто лет»,— заявила она.

Не исключил введения Белградом антироссийских санкций и президент Александр Вучич. В своем обращении к нации на прошлой неделе он сообщил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

При этом источники издания обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи президента с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было «необычайно прохладным» и не содержало «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».

16 октября глава МВД Сербии Александр Вулин признал, что физическое существование страны зависит от дружбы с Россией. Он также отметил, что Евросоюз не хочет видеть в своем составе Сербию, и подчеркнул, чем раньше Белград признает, что Сербия не нужна ЕС и не относится к объединению, тем лучше.

Ранее Вулин отреагировал на критику со стороны ЕС, с которой столкнулась республика после отказа поддержать санкции против России. Он отметил, что от Сербии требуют признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что все это наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления Сербии в ЕС.