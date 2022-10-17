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04:37, 17 октября 2022Мир

От Сербии потребовали присоединиться к санкциям против России

«Ъ»: в Европарламенте потребовали от Сербии присоединиться к санкциям против России
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет «Коммерсантъ».

Требование прозвучало сразу после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности сербской внешней политики с политикой ЕС. При этом Сербия остается единственным кандидатом в ЕС, не присоединившимся к санкциям против России.

Отмечается, что жесткие требования Запада возымели действие. На прошлой неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и вхождение в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Изменилась и риторика сербских руководителей. Так, вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью сербскому Euronews заявила, что Белград должен согласовать свою политику с ЕС, а политика Москвы «практически захватническая, и это нельзя поддержать». Она пояснила, что решение по санкциям против России примет новое правительство Сербии, которое должно быть сформировано до конца октября.

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При этом спустя несколько дней Михайлович продолжила тему, фактически подтвердив в интервью сербскому TV Prva, что ее заявление по России не было случайным. «Россия ведет не освободительную, а захватническую войну. В такой ситуации мы должны иметь ясную позицию и определить свое место на будущие сто лет»,— заявила она.

Не исключил введения Белградом антироссийских санкций и президент Александр Вучич. В своем обращении к нации на прошлой неделе он сообщил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

При этом источники издания обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи президента с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было «необычайно прохладным» и не содержало «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».

16 октября глава МВД Сербии Александр Вулин признал, что физическое существование страны зависит от дружбы с Россией. Он также отметил, что Евросоюз не хочет видеть в своем составе Сербию, и подчеркнул, чем раньше Белград признает, что Сербия не нужна ЕС и не относится к объединению, тем лучше.

Ранее Вулин отреагировал на критику со стороны ЕС, с которой столкнулась республика после отказа поддержать санкции против России. Он отметил, что от Сербии требуют признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что все это наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления Сербии в ЕС.

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Марина Совина
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