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09:26, 17 октября 2022Экономика

От россиян решили добиться большей производительности труда

Минэкономразвития собралось расширить нацпроект по производительности труда на медицину

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство экономического развития России собирается расширить национальный проект по повышению производительности труда, чтобы распространить его на здравоохранение, туризм, санаторно-курортный отдых и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на пленарной сессии форума «Производительность 360» заявил глава ведомства Максим Решетников, сообщает «Коммерсантъ».

Куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение. Решение будет принято на фоне объявления частичной мобилизации и масштабного отъезда из страны россиян, в том числе высококвалифицированных кадров. Таким образом, задача добиться от меньшего числа россиян сохранения возможности решать задачи становится актуальнее.

Издание предполагает, что распространение нацпроекта на социальную и медицинскую сферу может быть связано с отменой «короновирусных» доплат, что существенно сократило доходы сотрудников и привело к оттоку кадров.

Как рассказал Решетников, интерес к повышению производительности труда связан с тем, что идея не требует больших финансовых вложений. Он позволяет улучшать показатели предприятия без инвестиций и помощи со стороны государства, только за счет оптимизации внутренних процессов. По его словам, ранее проведенные мероприятия уже окупились с запасом.

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С июля этого года в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей. Обосновать их включение в программу должны регионы, ответственные за результат.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв представил сценарий развития российской экономики, в рамках которого отставание от мировых темпов роста сохранится вплоть до 2050 года, что не позволяет говорить о сохранении конкурентоспособности страны. По его оценке, изменить ситуацию помогла бы только разработка новых технологий и более активное их использование, что сопровождалось бы изменением макроэкономической политики.

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Платон Щукин
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