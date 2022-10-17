От россиян решили добиться большей производительности труда

Минэкономразвития собралось расширить нацпроект по производительности труда на медицину

Министерство экономического развития России собирается расширить национальный проект по повышению производительности труда, чтобы распространить его на здравоохранение, туризм, санаторно-курортный отдых и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на пленарной сессии форума «Производительность 360» заявил глава ведомства Максим Решетников, сообщает «Коммерсантъ».

Куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение. Решение будет принято на фоне объявления частичной мобилизации и масштабного отъезда из страны россиян, в том числе высококвалифицированных кадров. Таким образом, задача добиться от меньшего числа россиян сохранения возможности решать задачи становится актуальнее.

Издание предполагает, что распространение нацпроекта на социальную и медицинскую сферу может быть связано с отменой «короновирусных» доплат, что существенно сократило доходы сотрудников и привело к оттоку кадров.

Как рассказал Решетников, интерес к повышению производительности труда связан с тем, что идея не требует больших финансовых вложений. Он позволяет улучшать показатели предприятия без инвестиций и помощи со стороны государства, только за счет оптимизации внутренних процессов. По его словам, ранее проведенные мероприятия уже окупились с запасом.

С июля этого года в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей. Обосновать их включение в программу должны регионы, ответственные за результат.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв представил сценарий развития российской экономики, в рамках которого отставание от мировых темпов роста сохранится вплоть до 2050 года, что не позволяет говорить о сохранении конкурентоспособности страны. По его оценке, изменить ситуацию помогла бы только разработка новых технологий и более активное их использование, что сопровождалось бы изменением макроэкономической политики.