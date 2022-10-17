Подполковник российской полиции угнал такси после празднования Дня дознания

В Чапаевске начальник полиции после празднования Дня дознания угнал такси и поехал домой

В городе Чапаевск Самарской области пьяный полицейский угнал такси, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники собственной безопасности регионального главка и сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в угоне автомобиля Renault Logan. Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение. Задержанный является сотрудником отдела МВД по городу Чапаевску. Материалы направлены в следственные органы. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Задержанный является начальником отдела полиции в звании подполковника, уточняет Baza. Он совершил преступление после празднования Дня дознания. Таксист Физули рассказал, что в ночь на 15 октября у кафе он забрал клиента. Россиянин был пьян и агрессивно вел себя в салоне машины, угрожая водителю травматическим пистолетом. Таксист испугался, остановил автомобиль и выскочил на улицу, спасаясь от неадекватного пассажира, а тот пересел за руль такси и поехал домой.

Добравшись до дома, он лег спать. Разбудили его силовики и увезли в отдел полиции.