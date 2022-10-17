Путин присвоил 400-му артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 400-му самоходному артиллерийскому полку почетного наименования «гвардейский». Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

В документе говорится, что почетное наименование полку присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступил в силу в понедельник, 17 октября.

Ранее глава государства сделал гвардейскими 2-ю отдельную бригаду спецназначения и 17-ю бригаду армейской авиации.