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Путин сделал гвардейскими два воинских формирования в России

Путин сделал гвардейскими 2-ю отдельную бригаду спецназначения и 17-ю бригаду авиации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир своими указами сделал гвардейскими 2-ю отдельную бригаду спецназначения и 17-ю бригаду армейской авиации, передает ТАСС.

В документах, опубликованных на официальном портале правовой информации, уточняется, что почетное звание было присвоено двум воинским формированиям за проявленный героизм и отвагу «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому полку наименования «гвардейский».

Во вступившем в силу указе отмечалось, что почетное наименование 80-му танковому Краснознаменному полку присваивается «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые военные полка проявили во время боевых действий по защите Отечества.

10 июня российский президент присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской.

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Анна Щербакова
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