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Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской

Президент Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 28-й понтонно-мостовой бригаде. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 10 июня.

Ранее глава государства Владимир Путин присвоил звание гвардейской 24-й отдельной бригаде специального назначения. Звание было присвоено за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков.

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Сергей Истомин
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