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Путин присвоил звание гвардейской 24-й отдельной бригаде специального назначения

Президент Путин присвоил звание гвардейской 24-й отдельной бригаде специального назначения

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 24-й отдельной бригаде специального назначения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, звание было присвоено за массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях и государственных интересах в условиях вооруженных конфликтов.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Российские военные проявили себя в условиях вооруженных конфликтов, говорится в постановлении главы государства.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, отличившиеся на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия принимала участие в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войнах. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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Сергей Истомин
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