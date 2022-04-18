Путин присвоил российской мотострелковой бригаде звание «гвардейская»

Президент России Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская». Это следует из указа главы государства, он опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания — в понедельник, 18 апреля.

Почетное звание российскому мотострелковому полку присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Российские военные проявили себя в условиях вооруженных конфликтов, говорится в постановлении президента.

Глава государства назвал образцовыми действия 64-ой отдельной мотострелковой бригады в ходе операции на Украине, пишет ТАСС.

Ранее Путин присвоил наименование «гвардейский» российскому 121-му бомбардировочному авиаполку. Распоряжение главы государства вступило в силу 7 апреля.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.