Путин присвоил российскому авиаполку почетное наименование «гвардейский»

Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку наименование «гвардейский». Это следует из указа главы государства, он опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк», — говорится в документе.

Распоряжение президента вступило в силу 7 апреля.

29 марта Путин присвоил звание гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны. Глава государства отметил 155-ю отдельную бригаду морской пехоты почетным наименованием за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но после возродились в период Великой Отечественной войны.