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Путин присвоил наименование гвардейского 80-му танковому полку

Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому полку наименования «гвардейский»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому полку почетного наименования «гвардейский». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента вступил в силу во вторник, 5 июля. В нем говорится, что почетное наименование 80-му танковому Краснознаменному полку присваивается «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые военные полка проявили во время боевых действий по защите Отечества.

10 июня глава государства присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской. До этого такое наименование получила 24-ая отдельная бригада специального назначения.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков. Гвардия участвовала в войне 1812 года, в Русско-японской и Первой мировой войне. Формально войска прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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Анастасия Шейкина
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