Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:05, 17 октября 2022Ценности

Дизайнеры назвали самую модную обувь без каблука на зиму

Дизайнеры Respect назвали жокейские сапоги и челси самой модной обувью без каблука на зиму

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Дизайнеры бренда Respect перечислили самые модные и практичные модели обуви без высокого каблука на осенне-зимний сезон. Их комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению экспертов, жокейские сапоги на утолщенной подошве по-прежнему не утратили свою популярность. Данный вид обуви отличают круглые носки, удобный блочный каблук до трех сантиметров и прямые голенища свободного силуэта высотой до колен. Наиболее универсальными считаются модели из кожи черного и бежевого цветов, которые удачно сочетаются с облегающими брюками и джинсами, юбками и любой верхней одеждой: от объемных пуховиков до классических пальто.

В список трендов специалисты также добавили челси — ботинки с эластичными вставками по бокам. Актуальными дизайнеры назвали модели на массивной рельефной подошве, благодаря которой обувь остается комфортной в холодную дождливую погоду.

Материалы по теме:
Под каблуком Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Под каблукомЖенщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
7 июня 2019
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно» Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно»Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
30 сентября 2022

Кроме того, представители бренда посоветовали обратить внимание на кеды-хайтопы (с удлиненными
голенищами) из натуральной кожи и с теплой шерстяной подкладкой внутри, а также «дутики» — объемные утепленные ботинки из кожи или водонепроницаемого текстиля с утеплителем.

Ранее редакторы журнала Marie Claire перечислили самую модную обувь весны и лета 2023 года. По словам журналистов, актуальными станут сандалии и летние сапоги с перемычкой между первым и вторым пальцами ног, а также туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
В Москве при сортировке мусора были найдены человеческие останки
Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном
Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд
Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой
Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда
Подсчитана польза продления семейной ипотеки
В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России
Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.