Дизайнеры назвали самую модную обувь без каблука на зиму

Дизайнеры Respect назвали жокейские сапоги и челси самой модной обувью без каблука на зиму

Дизайнеры бренда Respect перечислили самые модные и практичные модели обуви без высокого каблука на осенне-зимний сезон. Их комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению экспертов, жокейские сапоги на утолщенной подошве по-прежнему не утратили свою популярность. Данный вид обуви отличают круглые носки, удобный блочный каблук до трех сантиметров и прямые голенища свободного силуэта высотой до колен. Наиболее универсальными считаются модели из кожи черного и бежевого цветов, которые удачно сочетаются с облегающими брюками и джинсами, юбками и любой верхней одеждой: от объемных пуховиков до классических пальто.

В список трендов специалисты также добавили челси — ботинки с эластичными вставками по бокам. Актуальными дизайнеры назвали модели на массивной рельефной подошве, благодаря которой обувь остается комфортной в холодную дождливую погоду.

Кроме того, представители бренда посоветовали обратить внимание на кеды-хайтопы (с удлиненными

голенищами) из натуральной кожи и с теплой шерстяной подкладкой внутри, а также «дутики» — объемные утепленные ботинки из кожи или водонепроницаемого текстиля с утеплителем.

Ранее редакторы журнала Marie Claire перечислили самую модную обувь весны и лета 2023 года. По словам журналистов, актуальными станут сандалии и летние сапоги с перемычкой между первым и вторым пальцами ног, а также туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»).