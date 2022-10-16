Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:23, 16 октября 2022Ценности

Названа самая модная обувь весны и лета 2023 года

Marie Claire назвал обувь из сатина и пластика самой модной весной и летом 2023 года

Фото: unsplash

Редакторы журнала Marie Claire назвали самую модную обувь весны и лета 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, актуальными станут сандалии и летние сапоги с перемычкой между первым и вторым пальцами ног, а также туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру»). В то же время в тренде окажутся изделия из пластика и сатина, среди них в том числе сандалии, балетки, сабо и сапоги.

Кроме того, в список вошла обувь оттенка металлик и модели на платформе и с объемным декором, представленные брендом Loewe. При этом лидирующие позиции себе вернут так называемые рыбацкие сандалии, мюли и босоножки с открытым носом, а также ботфорты и сапоги в комбинации с легкими нарядами.

Ранее в октябре модный редактор Максин Эггенбергер назвала трендовые кроссовки на 2023 год. Так, в грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. Кроме того, модными окажутся трекинговые кроссовки и обувь с футуристическим дизайном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ высказался о риске ядерной катастрофы после переговоров с Путиным
В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими
Германия обучит тысячи украинских военных
Российский чемпион ОИ рассказал о помощи шамана при подготовке к Спартакиаде
53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике
Названа самая модная обувь весны и лета 2023 года
В МИД России рассказали о переговорах с представителями ООН по зерновой сделке
В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимой
Российские родители дали свою оценку школьному питанию
Украинская разведка пообещала 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.