Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:38, 13 октября 2022Ценности

Названы трендовые кроссовки на 2023 год

Who What Wear назвал кроссовки в стиле ретро и модель Nike Air Force 1 трендами 2023 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовые кроссовки на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. В качестве примера эксперт привела модель Samba марки Adidas, а также фасон Gazelle, созданный брендом в коллаборации с компанией Gucci. Предполагается, что лидировать будут кроссовки New Balance 550, впервые выпущенные в 1989 году как баскетбольная обувь, и кроссовки, изготовленные из переработанных материалов. Последние представлены в коллекции датского дизайнера Сесиль Бансен, которая сотрудничала с японской маркой спортивной обуви и одежды Asics, отметила журналистка.

Кроме того, модными окажутся трекинговые кроссовки и обувь с футуристическим дизайном. В завершение Эггенбергер упомянула модель Nike Air Force 1, которая, по ее словам, является универсальной.

Ранее редакторы назвали вечно модную обувь на осень. Речь идет о высоких сапогах на массивной тракторной подошве. По словам экспертов, данная модель одновременно стильная и комфортная и сочетается со многими образами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Стали известны детали нового российского мегапроекта
Раскрыта связь между стертостью каблука и здоровьем человека
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.