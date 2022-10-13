Названы трендовые кроссовки на 2023 год

Who What Wear назвал кроссовки в стиле ретро и модель Nike Air Force 1 трендами 2023 года

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовые кроссовки на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. В качестве примера эксперт привела модель Samba марки Adidas, а также фасон Gazelle, созданный брендом в коллаборации с компанией Gucci. Предполагается, что лидировать будут кроссовки New Balance 550, впервые выпущенные в 1989 году как баскетбольная обувь, и кроссовки, изготовленные из переработанных материалов. Последние представлены в коллекции датского дизайнера Сесиль Бансен, которая сотрудничала с японской маркой спортивной обуви и одежды Asics, отметила журналистка.

Кроме того, модными окажутся трекинговые кроссовки и обувь с футуристическим дизайном. В завершение Эггенбергер упомянула модель Nike Air Force 1, которая, по ее словам, является универсальной.

Ранее редакторы назвали вечно модную обувь на осень. Речь идет о высоких сапогах на массивной тракторной подошве. По словам экспертов, данная модель одновременно стильная и комфортная и сочетается со многими образами.