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19:41, 17 октября 2022Среда обитания

На российские стройки предложили привлекать женщин

Глава НОСТРОЙ Глушков предложил привлекать женщин на стройки на фоне нехватки кадров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На стройки в России предложили привлекать женщин. Так решить проблему нехватки кадров на фоне спецоперации на Украине предложил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков, сообщает НСН.

Эксперт считает необходимым задействовать женщин в отделочных, малярных и штукатурных работах. «Это и занятость на этих территориях, потому что надеяться на какие-то другие рабочие места сейчас и организации других производств, кроме бюджетников и стройки, маловероятно», — добавил Глушков.

По оценкам главы ассоциации, на стройках не хватает около полумиллиона рабочих. «В последнее время наметился тренд с тем, что коммерческая стройка начинает тормозиться на фоне низкого спроса на первичном рынке. Большая часть строительных компаний-девелоперов пытается сдвигать новые проекты на потом», — пояснил Глушков.

Ранее в Минстрое предложили привлекать на стройки безработных россиян. По данным ведомства, сегодня отрасли не хватает около 3–5 миллионов человек.

Нина Ташевская
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