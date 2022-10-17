На российские стройки предложили привлекать женщин

Глава НОСТРОЙ Глушков предложил привлекать женщин на стройки на фоне нехватки кадров

На стройки в России предложили привлекать женщин. Так решить проблему нехватки кадров на фоне спецоперации на Украине предложил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков, сообщает НСН.

Эксперт считает необходимым задействовать женщин в отделочных, малярных и штукатурных работах. «Это и занятость на этих территориях, потому что надеяться на какие-то другие рабочие места сейчас и организации других производств, кроме бюджетников и стройки, маловероятно», — добавил Глушков.

По оценкам главы ассоциации, на стройках не хватает около полумиллиона рабочих. «В последнее время наметился тренд с тем, что коммерческая стройка начинает тормозиться на фоне низкого спроса на первичном рынке. Большая часть строительных компаний-девелоперов пытается сдвигать новые проекты на потом», — пояснил Глушков.

Ранее в Минстрое предложили привлекать на стройки безработных россиян. По данным ведомства, сегодня отрасли не хватает около 3–5 миллионов человек.