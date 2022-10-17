Безработных россиян предложили привлекать на стройки

«Известия»: в Минстрое предложили привлекать безработных россиян к работе на стройках

В Общественном совете при Минстрое предложили привлекать безработных россиян к работе на стройках, поскольку сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 миллионов человек. Об этом в понедельник, 17 октября, пишут «Известия».

По информации общественников, сейчас на учете в органах занятости состоят более 1,8 миллиона человек. В Общественном совете также сообщили о разработке системы привлечения таких людей к строительным специальностям, позже она будет представлена в Минстрой.

Ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при министерстве Надежда Прокопьева предложила изменить работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. Также необходимо создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов.

В свою очередь, глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры (например, каменщики, укладчики) можно подготовить достаточно легко и быстро, однако для обучения специалистов высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) нужно больше времени.

В начале октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось: число таких людей стало меньше на 25 тысяч и сейчас составляет 621,4 тысячи.