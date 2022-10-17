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07:00, 17 октября 2022Ценности

48-летняя блогерша снялась в облегающем комбинезоне и удивила подписчиков

Зрителей удивила внешность 48-летней блогерши BeautyGaalore в облегающем комбинезоне

Кадр: @beautygaalore / TikTok

Блогерша с никнеймом BeautyGaalore появилась на новом видео в кожаном облегающем комбинезоне и удивила подписчиков своей моложавой внешностью. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

48-летняя пользовательница сети регулярно позирует перед камерой в откровенных нарядах. Например, юзерша предстает перед зрителями в облегающих платьях на тонких бретелях и коротких топах. Последние, в свою очередь, часто подвергают сомнениям ее возраст, поскольку женщина, на их взгляд, выглядит намного моложе своих лет.

Для последнего видео героиня материала снялась в кожаном обтягивающем комбинезоне. «Мне 48 лет, и многие советуют одеваться скромнее, но мне нравится, как я выгляжу!» — заявляет она и признается, что недавно стала бабушкой.

Подписчики в очередной раз не поверили женщине и выразили свое удивление по поводу ее возраста в комментариях. «Конечно, тебе за сорок. В таком случае я Санта Клаус», «Ты как молодое вино, бокала не хватает», — написали одни пользователи.

Другие, в свою очередь, поддержали женщину. «Продолжайте сиять, хейтеры не в силах вас остановить», «Не останавливайтесь, вам идут эти наряды», — прокомментировали читатели.

В сентябре полная блогерша с никнеймом FinauSuliana вышла на публику в нижнем белье назло хейтерам. Девушка снялась в бюстгальтере, короткой юбке и пушистых тапочках. По ее словам, она продолжает носить нижнее белье в качестве повседневной одежды, несмотря на негативные комментарии в соцсетях.

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Карина Черных
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48-летняя блогерша снялась в облегающем комбинезоне и удивила подписчиков
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