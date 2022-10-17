Иммунолог рассказала о влиянии закаливания на работоспособность

Врач Ярцева: закаливание адаптирует человека к похолоданию и делает работоспособнее

Закаливание и регулярная физическая активность делают человека работоспособнее и адаптируют к похолоданию, объяснила врач-иммунолог Ирина Ярцева. О влиянии закаливания на самочувствие и работоспособность она рассказала в беседе с News.ru.

По словам Ярцевой, для удовлетворения потребности в физической активности достаточно ходить в бассейн или получать кардионагрузку. «У нас вечные похолодания, сквозняки, переохлаждения. Человек должен быть к этому готов. Когда организм натренирован, он даже не заметит, что произошло», — рассказала врач о пользе закаливания.

Она отметила, что сезон ОРВИ наблюдается в данное время потому, что не все люди готовы вовремя адаптироваться к новой погоде. «Люди испытывают много стресса из-за событий вокруг и подавляют иммунную систему. Очень важно уметь самостоятельно заботиться о себе», — заключила она.

Ранее офтальмолог АО «Медицина» Ирина Хегай в беседе с «Лентой.ру» назвала методы борьбы с ложной близорукостью. По ее словам, чтобы сохранить глаза здоровыми при длительной работе за компьютером, нужно давать им отдохнуть, использовать капли, снимающие напряжение, и делать специальные упражнения.