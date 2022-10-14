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10:03, 14 октября 2022Забота о себе

Врач назвала методы борьбы с ложной близорукостью

Офтальмолог Ирина Хегай: капли и упражнения помогут сохранить глаза здоровыми

Фото: Unsplash

Чтобы сохранить глаза здоровыми, нужно давать им отдохнуть, использовать капли, снимающие напряжение, и делать специальные упражнения, рассказала офтальмолог АО «Медицина» Ирина Хегай. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала методы борьбы с ложной близорукостью.

По словам Хегай, ежедневная нагрузка на глаза, создаваемая длительным чтением или работой за компьютером, может привести к ложной близорукости и ухудшению остроты зрения.

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Эффективным методом профилактики может служить гимнастика «по Аветисову», считает Хегай. В частности, аккомодационные упражнения «вблизи-вдаль» нужно делать как можно чаще — минимум две минуты несколько раз в день. Движения глазами по кругу и вправо-влево менее эффективны в плане лечения, однако они помогут активизировать кровоток и улучшить питание глаза.

Результат от гимнастики можно получить только до 45 лет. У людей старшего возраста консистенция хрусталика уплотняется, снижается его аккомодационная способность, поэтому не стоит ожидать улучшения зрения

Ирина Хегайофтальмолог

Также для здоровья глаз полезна черника, говорит Хегай. Эта ягода позволяет избежать некоторых глазных заболеваний и улучшает работу сетчатки. Польза для зрения БАДов и витаминов, по утверждению специалистки, не подтверждена. В лучшем случае от них можно ожидать эффекта плацебо.

Хегай рекомендует периодически посещать врача-офтальмолога независимо от здоровья глаз, особенно тем, кто много времени проводит за компьютером. Это позволит избежать проблем со зрением.

Ранее офтальмолог Любовь Романова назвала причины появления мушек перед глазами. По ее словам, они могут возникать из-за стресса и отравления.

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Вера Владзиевская
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