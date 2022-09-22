Офтальмолог назвала опасные причины появления мушек перед глазами
Так называемые мушки перед глазами очень часто игнорируются, однако их появление может указывать на развитие разнообразных заболеваний, включая высокий уровень стресса или отравление, сообщила врач-офтальмолог Любовь Романова. В беседе с «Аргументами и фактами» она назвала болезни, сопровождающиеся данным расстройством зрения.
По словам медика, мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Они могут быть сопутствующим симптомом близорукости, стресса, нарушений обмена веществ, отравления. Есть и более опасные причины появления мушек: они возникают при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, резких скачках артериального давления и сахарном диабете, продолжила Романова.
Не исчезающие в течение длительного времени мушки могут свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз, предупредила офтальмолог: «Вероятнее всего, речь идет о заболевании стекловидного тела глаза, однако это также может быть патологией хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, зрительных проводящих путей и зрительных центров головного мозга», — пояснила она.
Чаще других сталкиваются с патологическими процессами в глазах люди старше 40 лет, однако не исключено развитие этих заболеваний и у молодых людей, потому при частом появлении мушек стоит пройти обследование у врача, заключила Романова.
Ранее врач-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов опроверг популярный миф, связанный со зрением. По его словам, мнение о том, что чтение в темноте портит зрение, является ошибочным.