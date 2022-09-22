Офтальмолог назвала опасные причины появления мушек перед глазами

Офтальмолог Романова: мушки перед глазами могут появиться из-за стресса и отравления

Так называемые мушки перед глазами очень часто игнорируются, однако их появление может указывать на развитие разнообразных заболеваний, включая высокий уровень стресса или отравление, сообщила врач-офтальмолог Любовь Романова. В беседе с «Аргументами и фактами» она назвала болезни, сопровождающиеся данным расстройством зрения.

По словам медика, мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Они могут быть сопутствующим симптомом близорукости, стресса, нарушений обмена веществ, отравления. Есть и более опасные причины появления мушек: они возникают при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, резких скачках артериального давления и сахарном диабете, продолжила Романова.

Не исчезающие в течение длительного времени мушки могут свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз, предупредила офтальмолог: «Вероятнее всего, речь идет о заболевании стекловидного тела глаза, однако это также может быть патологией хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, зрительных проводящих путей и зрительных центров головного мозга», — пояснила она.

Чаще других сталкиваются с патологическими процессами в глазах люди старше 40 лет, однако не исключено развитие этих заболеваний и у молодых людей, потому при частом появлении мушек стоит пройти обследование у врача, заключила Романова.

Ранее врач-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов опроверг популярный миф, связанный со зрением. По его словам, мнение о том, что чтение в темноте портит зрение, является ошибочным.