Назван лидер среди покупателей украинского зерна

Румыния по итогам июня-июля стала главным покупателем украинского зерна, сместив Китай

Румыния по итогам июня-июля 2022 года стала главным покупателем украинского зерна, сместив с первого места Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы Comtrade.

Так, Румыния увеличила закупки до 314 миллионов долларов с 213,4 тысячи годом ранее, а Китай сократил их до 95 тысяч с 288 миллионов долларов. При этом Пекин компенсировал выпавшие объемы поставками из Австралии и Индии.

Второе место по покупкам зерна с Украины заняла Польша, на третьем месте расположилась Турция. Закупки злаковых также нарастили Венгрия, Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. По его словам, зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, проходя мимо беднейших стран мира.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.