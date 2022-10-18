В Армении объявили о готовности успешно завершить диалог с Турцией

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что готов встретиться с главой турецкой дипломатии

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян заявил о своей готовности встретиться с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам Мирзояна, он никогда не был против подобной встречи.

«Мы заинтересованы в успешном завершении диалога, и любая встреча, которая поможет добиться этого, может состояться», — сказал Мирзоян.

Ранее сообщалось, что Ереван попросил помощь у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конфликте с Баку.