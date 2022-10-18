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14:27, 18 октября 2022Бывший СССР

Ереван попросил помощь у ОБСЕ в конфликте с Баку

Глава МИД Армении Мирзоян попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Ереван попросил помощь у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конфликте с Баку. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, его слова приводит ТАСС.

«Да, вы правы, обсуждается тема отправки наблюдателей ОБСЕ на армяно-азербайджанскую границу с армянской территории. У нас будет ясность по этому поводу в самое ближайшее время», — объяснил он журналистам.

Ранее Армения увеличила скопление сил на границе с Азербайджаном. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян объяснил, что такой шаг был предпринят исключительно в целях самообороны.

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Алевтина Запольская
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