Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 17 октября 2022Бывший СССР

Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении объяснило наращивание сил на границе оборонительным характером

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Министерство обороны Армении объяснило наращивание сил на границе с Азербайджаном оборонительным характером. Об этом заявил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.

«Действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер», — сообщил он.

Торосян упомянул, что присутствие артиллерии в варденисском направлении связано с развертыванием дополнительных средств азербайджанских Вооруженных сил. По его словам, это вызвало «определенную напряженность». Он отметил, что действия Еревана не направлены на обострение ситуации. Как утверждает пресс-секретарь, если Азербайджан выведет силы с указанного направления, то Армения уберет свои дополнительные средства.

Ранее Баку заявил о стягивании армянской артиллерии к границе в дашкесанском направлении. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на «военно-политическое руководство» Армении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
В Москве при сортировке мусора были найдены человеческие останки
Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном
Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд
Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой
Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда
Подсчитана польза продления семейной ипотеки
В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России
Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.