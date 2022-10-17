Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении объяснило наращивание сил на границе оборонительным характером

Министерство обороны Армении объяснило наращивание сил на границе с Азербайджаном оборонительным характером. Об этом заявил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.

«Действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер», — сообщил он.

Торосян упомянул, что присутствие артиллерии в варденисском направлении связано с развертыванием дополнительных средств азербайджанских Вооруженных сил. По его словам, это вызвало «определенную напряженность». Он отметил, что действия Еревана не направлены на обострение ситуации. Как утверждает пресс-секретарь, если Азербайджан выведет силы с указанного направления, то Армения уберет свои дополнительные средства.

Ранее Баку заявил о стягивании армянской артиллерии к границе в дашкесанском направлении. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на «военно-политическое руководство» Армении.