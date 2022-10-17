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13:35, 17 октября 2022Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения наращивает силы на границе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе в дашкесанском направлении. Об этом сообщается на сайте азербайджанского министерства обороны.

«Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и четырех единиц артиллерийских установок к позициям Вооруженных сил Армении, расположенным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в дашкесанском направлении», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на армянское «военно-политическое руководство».

Ранее главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана, которая направлена на «содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами». 13 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку на каждой встрече не обходит стороной вопросы, касающиеся безопасности и достижения мира в регионе.

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Кристина Есикова
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