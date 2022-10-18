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16:17, 18 октября 2022Ценности

Balenciaga обклеил сумку скотчем и выставил ее на продажу за 191 тысячу рублей

Люксовый бренд Balenciaga представил обклеенную желтым скотчем сумку за 191 тысячу рублей

Фото: Balenciaga

Дизайнеры люксового бренда Balenciaga обклеили сумку скотчем и выставили ее на продажу за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар представлен на сайте ретейлера.

Речь идет об изделии из телячьей кожи модели Hourglass, которая покрыта желтой клейкой лентой с названием марки черного цвета. Вдобавок сумка украшена серебристой фурнитурой в виде буквы B. Отмечается, что стоимость вещи, представленной в единственном размере и расцветке, составляет 3100 долларов (191 тысяча рублей).

Ранее в октябре бренд Balenciaga также представил сумку, стилизованную под пачку чипсов Lay's с различными вкусами. Сообщалось, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи с высококачественным изображением классического пакета чипсов, составит 1,8 тысячи долларов (около 115 тысяч рублей).

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Майя Пономаренко
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