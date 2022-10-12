Бренд Balenciaga представил сумку в виде пачки чипсов Lay's за 115 тысяч рублей

Hypebeast: стоимость сумки Balenciaga в стиле пачки чипсов Lay's составит 115 тысяч рублей

Журналисты Hypebeast раскрыли предположительную стоимость сумки-клатча французского модного дома Balenciaga, стилизованной под пачку чипсов Lay's. Материал появился на сайте издания.

Сообщается, что цена модного аксессуара, изготовленного из телячьей кожи с высококачественным изображением классического пакета чипсов Lay's, составит 1,8 тысячи долларов (около 115 тысяч рублей).

Известно, что в октябре на парижской Неделе моды креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия впервые представил на подиуме сумку коллаборации Lay’s x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch. Ожидается, что она поступит в продажу в конце 2022 года.

В мае в новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам. Эксперты заметили, что большинство вещей из совместной коллекции Balenciaga и Adidas имеют схожий дизайн с ранее представленными позициями в ассортименте последнего.

