В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам

Одежда из новой коллекции Balenciaga оказалась похожей на вещи из старых линеек Adidas

Модный дом Balenciaga презентовал новую коллекцию, одежда из которой оказалась похожа на изделия из старых линеек спортивного бренда Adidas. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Эксперты увидели, что большинство вещей из совместной коллекции Balenciaga и Adidas имеют схожий дизайн с ранее представленными позициями в ассортименте последнего. Основным отличием они сочли логотип — вместо надписи Adidas под его известной эмблемой размещено название Balenciaga.

После шоу выяснилось, что стоимость новых изделий оказалась завышена более чем в 35 раз по сравнению с ценами на аналогичную одежду из старой линейки. Например, платье Adidas из базовой коллекции можно было приобрести за 45 долларов (2,5 тысячи рублей), в то время как топ с похожим дизайном из коллаборации обойдется в 1550 долларов (87 тысяч рублей). Среди прочего, стоимость стандартной модели футболки от Adidas с обновленным логотипом составляет 795 долларов (45 тысяч рублей). Кроме того, аналогичный уже существующему в старой коллекции спортивного бренда пуховик стоит 3450 долларов (195 тысяч рублей).

Пользователи сети возмутились сравнением Diet Prada и высказали свое мнение в комментарии. «Если уж так, то подделки намного веселее». «Тысячи долларов за то, чтобы кто-то прищурился и спросил: "О, Adidas?" — а они смогли с гордостью ответить" "Нет, Balenciaga"», «Зачем платить более 900 долларов за то, чтобы выглядеть как учитель физкультуры?», «Неужели люди не понимают, что они буквально платят больше за имя? Ведь качество ничем не отличается», «Принтер сломался?», «На бюджетном Adidas сменился только логотип», — критиковали они.

В воскресенье 22 мая Balenciaga представил весеннюю коллекцию, разработанную в коллаборации с производителем товаров для спорта Adidas, в зале нью-йоркской фондовой биржи. В рамках шоу креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия показал зрителям свое видение спортивной и повседневной одежды в сочетании с масками из латекса. В соцсетях россияне оценили образы моделей на показе фразой «быдло во дворе».