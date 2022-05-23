Россияне оценили новое шоу Balenciaga фразой «быдло во дворе»

Россияне сравнили образы моделей из новой коллекции Balenciaga с «быдлом во дворе»

Россияне оценили образы моделей на новом показе люксового бренда Balenciaga фразой «быдло во дворе». Соотвествующие комментарии появились под публикациями в официальных аккаунтах модного дома в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Twitter.

Известно, что в воскресенье, 22 мая Balenciaga представил весеннюю коллекцию, разработанную в коллаборации с производителем товаров для спорта Adidas, в зале нью-йоркской фондовой биржи. В рамках шоу креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия показал зрителям свое видение спортивной и кэжуал-одежды в сочетании с масками из латекса.

Поклонники моды из России увидели в нарядах отсылку к гоп-культуре и сравнили их с работами дизайнера Гоши Рубчинского. «Эти парни покоряют США и Европу эстетикой гопников, которая для них в диковинку, несмотря на "гетто"», — высказался один из пользователей в Twitter. «Adidas и Balenciaga — это Гоша Рубчинский 2.0», — согласился юзер shmoneysport.

Пользователи Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) также провели параллель с жителями окраин российских городов. «То есть быдло во дворе теперь модники?», «Выглядит как китайская подделка с рынка», — высказались они.

В то же время большинство поклонников марки похвалили модельера за креативность. «Говорите, что хотите, а Balenciaga знают, как заинтересовать публику», «Это — космос», «Легендарно, как всегда», — комментировали они.

Ранее в мае люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» и рваную обувь за десятки тысяч рублей. Речь идет о высоких кедах модели Paris, на которые нанесены пятна, имитирующие грязь, а также царапины и потертости. Кроме того, дизайнеры намеренно разорвали шнурки и часть ткани кед, а также нанесли маркером на подошву название марки.