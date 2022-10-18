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19:47, 18 октября 2022Культура

Стало известно о возможном закрытии главного ночного клуба мира

Faze: берлинский клуб Berghain может закрыться в конце 2022 года

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Стало известно о возможном закрытии главного ночного клуба мира — берлинского заведения Berghain. Об этом сообщает Faze.

Появились слухи, что площадка прекратит свое существование в конце 2022 года. Источник издания утверждает, что один из основателей уже продал свою часть бизнеса. Остальные не намерены перезапускать Berghain.

Ранее было объявлено о закрытии звукозаписывающего лейбла Berghain и букинг-агентства Ostgut Ton. Официальные заявления о закрытии клуба пока не публиковались.

В прошлом году диджеи, музыканты и представители немецких клубов захотели присвоить берлинскому техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Диджей Алан Олдхэм отметил, что сейчас техно находится под угрозой, а пандемия и джентрификация мешают развитию «свободного, дикого, творческого Берлина». По словам Олдхэма, в случае получения статуса всемирного наследия клубы Berghain и Tresor будут охраняться и считаться культурными достопримечательностями.

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Марина Погосян
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