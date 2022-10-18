Берлускони предрек мировую войну в случае вступления Украины в НАТО

Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне

Вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к развязыванию мировой войны. Такой исход событий предрек бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, передает La Presse.

«Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой», — предупредил он на встрече с депутатами партии «Вперед, Италия».

Помимо прочего, итальянский политик заявил, что восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они даже обменялись подарками.

Ранее в США назвали причину, по которой альянс отказал Украине во вступлении. В материале New York Times говорилось, что НАТО придерживается принципа коллективной обороны, поэтому принятие Украины, где ведутся боевые действия, крайне маловероятно.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.