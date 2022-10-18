Случайная птица «атаковала» международный рейс и вынудила самолет развернуться

Попавшая в двигатель самолета птица вынудила борт экстренно вернуться в аэропорт Лондона

Выполнявший международный рейс самолет вернулся в аэропорт отправления спустя час после вылета из-за возгорания одного из двигателей, в который случайно попала птица. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Самолет United Airlines, который следовал в Нью-Йорк, при взлете был «атакован» птицей — в результате столкновения один из двигателей воздушного судна вышел из строя и взорвался на высоте 30 тысяч футов (около девяти километров). Поломка вынудила пилотов развернуть лайнер и совершить экстренную посадку.

По словам очевидцев, на борту началась паника. Тем не менее самолет с одним отключенным двигателем смог благополучно приземлиться в Хитроу. В аэропорту лайнер встречала пожарная служба. Пассажиры вылетели другим рейсом.

В июле самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета столкнулся с птицей. Из-за треснувшего лобового стекла командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт, тем не менее перед посадкой борт еще три часа кружил в небе, чтобы сжечь топливо.