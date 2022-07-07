Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе перед посадкой

Борт «Уральских авиалиний» после столкновения с птицей жег топливо в небе три часа

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнувшийся с птицей во время полета, экстренно вернулся в аэропорт вылета — перед этим ему пришлось жечь топливо в небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Следовавший по маршруту из Москвы в таджикский Худжанд самолет столкнулся с птицей сразу после вылета при наборе высоты. Из-за треснувшего лобового стекла командир воздушного судна принял решение вернуться в Домодедово. Согласно приведенным данным сервиса FlightRadar, перед посадкой борт еще три часа кружил в небе.

Как рассказали представители авиакомпании Ura.ru, по регламенту и технике безопасности самолет не мог выполнять дальнейший полет. Посадка прошла благополучно, пассажиры отправились в пункт назначения другим рейсом.

Ранее в июле пассажирский самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая в Брисбен, 14 часов летел с пробоиной в фюзеляже. Как выяснилось после посадки, которая прошла благополучно, у лайнера во время полета разорвалась одна из 22 шин, в результате чего была повреждена небольшая часть обшивки.

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