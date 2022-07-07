Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Столкнувшийся с птицей российский самолет три часа кружил в небе перед посадкой

Борт «Уральских авиалиний» после столкновения с птицей жег топливо в небе три часа

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», столкнувшийся с птицей во время полета, экстренно вернулся в аэропорт вылета — перед этим ему пришлось жечь топливо в небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Следовавший по маршруту из Москвы в таджикский Худжанд самолет столкнулся с птицей сразу после вылета при наборе высоты. Из-за треснувшего лобового стекла командир воздушного судна принял решение вернуться в Домодедово. Согласно приведенным данным сервиса FlightRadar, перед посадкой борт еще три часа кружил в небе.

Как рассказали представители авиакомпании Ura.ru, по регламенту и технике безопасности самолет не мог выполнять дальнейший полет. Посадка прошла благополучно, пассажиры отправились в пункт назначения другим рейсом.

Ранее в июле пассажирский самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая в Брисбен, 14 часов летел с пробоиной в фюзеляже. Как выяснилось после посадки, которая прошла благополучно, у лайнера во время полета разорвалась одна из 22 шин, в результате чего была повреждена небольшая часть обшивки.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Подозрительных россиян начнут выявлять в сети
Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине
В отставке Джонсона увидели «индийский след»
Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео
Россиян предупредили о риске дарения квартир
Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине
Джонсон пообещал полную поддержку новому премьер-министру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.