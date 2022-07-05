Пассажирский самолет совершил 14-часовой перелет с пробоиной в фюзеляже

Самолет Emirates пролетел 14 часов с пробоиной в фюзеляже и успешно приземлился в Брисбене

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates совершил успешный 14-часовой перелет с пробоиной в фюзеляже. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Дубая в австралийский Брисбен. Как рассказали пассажиры, вскоре после взлета они услышали громкий хлопок. Тогда бортпроводники временно приостановили обслуживание на борту, а члены экипажа проверили работу крыльев и двигателей. После этого самолет продолжил полет в штатном режиме.

При этом незадолго до приземления пилоты связались с авиадиспетчерами в аэропорту Брисбена и сообщили, что при взлете могла лопнуть одна из 22 шин шасси. В результате лайнер перенаправили на другую взлетно-посадочную полосу, а на земле его ожидали экстренные службы.

В авиакомпании отметили, что самолет успешно совершил посадку, никто из находившихся на борту не пострадал. При этом несколько пассажиров заметили пробоину в фюзеляже, когда уже покидали лайнер. Инцидент прокомментировали представители Emirates.

«На нашем рейсе EK430, следовавшем из Дубая в Брисбен 1 июля, произошла техническая неисправность. Одна из 22 шин самолета разорвалась во время полета, в результате чего была повреждена небольшая часть аэродинамического обтекателя, который представляет собой внешнюю панель или обшивку самолета», — уточнил перевозчик.

Ранее в сети появился снимок пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета, возникшей после столкновения с птицей. Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе с четырехмоторным турбовинтовым самолетом Airbus A400M Военно-воздушных сил Испании.