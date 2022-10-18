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20:17, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Популярный блогер подтвердил свой отъезд из России

Видеоблогер Илья Мэддисон подтвердил, что уехал из России

Кадр: MaddysonShow / YouTube

Популярный видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, подтвердил сообщения о своем отъезде из России. О том, почему он принял такое решение, блогер рассказал в своем Telegram-канале.

«Возможно, я принимал все близко сердцу, но я реально не вывозил быть медийной персоной, когда кругом сплошные новости о ядерках, обстрелах, мобилизации. Игнорировать это просто невозможно. При этом половина твоих активных зрителей — патриоты, которые требуют поддержки происходящего, половина — украинцы и либералы, требующие осудить, и эти две группы готовы натурально убивать друг друга», — пояснил блогер.

При этом блогер уточнил, что его отъезд не был связан с объявлением частичной мобилизации. «Многие скажут, что это бред и оправдания, что я просто испугался мобилизации, но этот момент меня совершенно не заботил», — отметил он и добавил, что после начала мобилизации еще примерно полторы недели оставался в России.

«Решение я принял после выступления президента в день принятия новых территорий, криков [актера Ивана] Охлобыстина про "гойду" и других событий тех дней. Также повлияли разговоры с друзьями, которые (в отличие от меня) уже бывали в Европе и других странах», — рассказал он. По словам Давыдова, ему «просто захотелось свободы от всего происходящего».

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Блогер добавил, что решение об эмиграции было непростым, и уточнил, что «отговаривал себя до последнего, но не нашел аргументов». «Короче, всех, кто от меня отписался или теперь ненавидит, я прекрасно понимаю. (…) Просто хочу принести свои извинения всем и покаяться в том, что так вышло. Дороги назад я не вижу. На данный момент живу на положении бомжа», — заключил он.

В сентябре Давыдов опроверг сообщения о своем отъезде из России и заверил, что не планирует эмигрировать. О том, что блогер покинул страну, тогда сообщил его коллега Михаил Белкин, более известный под псевдонимом Maddy Murk.

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Денис Савосин
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