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14:16, 18 октября 2022Россия

Генштаб заявил о решении призывать не более 30 процентов штата одной компании

Генштаб: Минобороны России решило призывать не более 30% штата одной компании

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Генштаб уведомил профсоюз авиадиспетчеров о решении призывать не более 30 процентов штата одной компании. Соответствующее письмо пришло в организацию в ответ на просьбу о брони для специалистов, передает РБК.

«Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30 процентов от общего числа трудящихся», — говорится в документе.

В свою очередь, президент профсоюза Сергей Ковалев сообщил, что письмо военное ведомство отправило по почте 7 октября. Оно было получено профсоюзом во вторник, 18 октября.

Ранее кабмин России изменил некоторые обязательные требования для компаний, сотрудники которых подпали под частичную мобилизацию. Согласно документу, организации, у которых есть лицензии на определенные виды деятельности, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников, их не будут штрафовать.

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Сергей Истомин
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