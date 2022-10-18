Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками

Правительство России изменило требования для компаний, чьих сотрудников мобилизуют

Кабмин России изменил некоторые обязательные требования для компаний, сотрудники которых подпали под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, организации, у которых есть лицензии на определенные виды деятельности, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников, их не будут штрафовать.

