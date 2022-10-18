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11:57, 18 октября 2022Россия

Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками

Правительство России изменило требования для компаний, чьих сотрудников мобилизуют

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Кабмин России изменил некоторые обязательные требования для компаний, сотрудники которых подпали под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, организации, у которых есть лицензии на определенные виды деятельности, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников, их не будут штрафовать.

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Сергей Истомин
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