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11:08, 18 октября 2022Россия

В российском регионе призвали всех подходящих для мобилизации безработных

В Хабаровском крае призвали подходящих под критерии частичной мобилизации безработных

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае всех безработных, подходящих под критерии частичной мобилизации, призвали на службу. Об этом рассказал исполняющий обязанности военного комиссара региона Вячеслав Макаров, сообщает ТАСС.

«По безработным работа проведена в полном объеме», — заявил он в эфире телеканала «Губерния». Также он отметил, что всех мобилизованных уже направили в воинские части.

По данным правительства Хабаровского края, в начале 2022 года в регионе насчитывалось пять тысяч зарегистрированных безработных.

3 октября губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что половину мобилизованных жителей Хабаровского края вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. Глава государства уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям.

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Варвара Родикова
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